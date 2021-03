Quei 9 minuti e mezzo senza farlo respirare: l’America si inginocchia al processo per George Floyd (Di martedì 30 marzo 2021) Erano le 8.46 ora locale quando la famiglia di George Floyd si è inginocchiata davanti al Tribunale di Minneapolis, negli Stati Uniti, dove ieri ha avuto inizio il processo all’ex agente Derek Chauvin, accusato di omicidio. I familiari di Floyd sono rimasti inginocchiati per 8 minuti e 46 secondi: lo stesso tempo in cui si riteneva che il poliziotto avesse tenuto il suo ginocchio premuto sul collo dell’afroamericano portandolo alla morte, il 25 maggio 2020. In realtà, come ha dimostrato l’accusa proprio durante il processo di ieri, la famosa “presa” del poliziotto durò ben 9 minuti e 29 secondi. Floyd, già bloccato a terra e disarmato, si spense lentamente durante Quei minuti, dopo ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021) Erano le 8.46 ora locale quando la famiglia disi èta davanti al Tribunale di Minneapolis, negli Stati Uniti, dove ieri ha avuto inizio ilall’ex agente Derek Chauvin, accusato di omicidio. I familiari disono rimastiti per 8e 46 secondi: lo stesso tempo in cui si riteneva che il poliziotto avesse tenuto il suo ginocchio premuto sul collo dell’afroamericano portandolo alla morte, il 25 maggio 2020. In realtà, come ha dimostrato l’accusa proprio durante ildi ieri, la famosa “presa” del poliziotto durò ben 9e 29 secondi., già bloccato a terra e disarmato, si spense lentamente durante, dopo ...

Advertising

unaragionedipiu : @feelingdimerda mi ricordo che parlavano del cbd e di come a volte ci sta fumarsi una canna ma poi la regia ha cens… - IsidoroFerrante : Ecco, io vorrei che potesse tornare giù quei 5 minuti sufficienti a commentare tutto ciò..... - LauraFRomagnosi : @TinafromMars Braida è divertente anche se si vede poco. Awed troppo finto, a me tutti quei siparietti pro telecame… - endvgame : @mculaufey amo io ci ho messo 20 minuti a trovare quei puntini - Giuuuu28184469 : RT @sangioegiusupp: sapete perché non riusciamo a smettere di vedere il daytime di venerdi? perché in quei 6/7 minuti di clip sangio e giul… -