“Quarta mafia”, la criminalità organizzata foggiana nel libro di Antonio Laronga: la diretta con Gomez, Carofiglio e l’autore (Di martedì 30 marzo 2021) La criminalità organizzata foggiana nel racconto di un magistrato sul fronte. Ne parlano Peter Gomez, lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio e l’autore di Quarta mafia, edito da Paper First, Antonio Laronga. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Lanel racconto di un magistrato sul fronte. Ne parlano Peter, lo scrittore ed ex magistrato Gianricodi, edito da Paper First,. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : “Quarta mafia”, la criminalità organizzata foggiana nel libro di Antonio Laronga: la diretta con Gomez, Carofiglio… - aranciaverde : RT @fattoquotidiano: Quarta mafia, la presentazione del libro Paper First con Gianrico Carofiglio - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Quarta mafia, la presentazione del libro Paper First con Gianrico Carofiglio - fattoquotidiano : Quarta mafia, la presentazione del libro Paper First con Gianrico Carofiglio - MjKipgen : RT @liliaragnar: @73deva73 @Lara49682844 @rrico_e @Perla19733917 @VivianaP1511 @Sparvieroitl @ItalicaTestudo @AndFranchini @ombrysan @doluc… -