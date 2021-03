Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti al Masters 1000 Miami? Il montepremi per la vittoria su Ruusuvuori (Di martedì 30 marzo 2021) Jannik Sinner si è letteralmente sbarazzato di Emil Ruusuvuori al Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo di tennis in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Il giocatore italiano ha dominato il finlandese, imponendosi con un secco 6-3, 6-2 in appena 72 minuti. Il nostro portacolori ha giganteggiato contro il sempre insidioso avversario nordico e ha inflitto una severa lezione: dopo aver subito il break in apertura di partita, l’altoatesino ha alzato il suo livello di gioco e non c’è stata più davvero storia. Il 19enne si è così qualificato ai quarti di finale di questa kermesse e ora attende il vincente del confronto tra lo statunitense Taylor Fritz e il kazako Aleksandr Bublik. Jannik Sinner tornerà in campo già domani per ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021)si è letteralmente sbarazzato di Emilaldi, prestigioso torneo di tennis in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Il giocatore italiano ha dominato il finlandese, imponendosi con un secco 6-3, 6-2 in appena 72 minuti. Il nostro portacolori ha giganteggiato contro il sempre insidioso avversario nordico e ha inflitto una severa lezione: dopo aver subito il break in apertura di partita, l’altoatesino ha alzato il suo livello di gioco e non c’è stata più davvero storia. Il 19enne si è così qualificato aidi finale di questa kermesse e ora attende il vincente del confronto tra lo statunitense Taylor Fritz e il kazako Aleksandr Bublik.tornerà in campo già domani per ...

