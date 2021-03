Qualificazioni Mondiale, Belgio-Bielorussia: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 30 marzo 2021) Scende in campo per la terza giornata, valevole per le Qualificazioni al prossimo Mondiale del 2022 che si disputerà in Qatar, il Gruppo E. Belgio-Bielorussia è un match fondamentale per entrambe le rappresentative che scenderanno in campo in terra fiamminga per tre punti pesantissimi. Ecco le ultime dal match di calcio continentale. Come già annunciato, la partita che si disputerà all’interno dei confini nazionali del Belgio è di capitale importanza per entrambi i club che, attualmente, sono divisi da un solo punto in classifica con gli avversari dei “Diavoli Rossi” che hanno disputato un turno in meno nel calendario. I padroni di casa hanno incamerato quattro punti frutto della vittoria all’esordio contro il Galles (3-1) e del pareggio in trasferta contro la Repubblica Ceca (1-1). Gli ospiti della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Scende in campo per la terza giornata, valevole per leal prossimodel 2022 che si disputerà in Qatar, il Gruppo E.è un match fondamentale per entrambe le rappresentative che scenderanno in campo in terra fiamminga per tre punti pesantissimi. Ecco le ultime dal match di calcio continentale. Come già annunciato, la partita che si disputerà all’interno dei confini nazionali delè di capitale importanza per entrambi i club che, attualmente, sono divisi da un solo punto in classifica con gli avversari dei “Diavoli Rossi” che hanno disputato un turno in meno nel calendario. I padroni di casa hanno incamerato quattro punti frutto della vittoria all’esordio contro il Galles (3-1) e del pareggio in trasferta contro la Repubblica Ceca (1-1). Gli ospiti della ...

