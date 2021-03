Qualificazione Mondiali, Turchia-Lettonia: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 30 marzo 2021) La Turchia sta dominando il Gruppo G, con 2 vittorie in altrettante partite. La Lettonia invece non ha ancora accumulato punti, e stasera vorrà provare il colpaccio. Certo sarà difficile fare punti contro una delle squadre più in forma del girone, ma nel calcio mai dire mai. Stasera alle 20:45 Turchia-Lettonia nel match valido per la 3a giornata di Qualificazione ai Mondiali del 2022. 3 punti per sognare la Qualificazione A sorpresa, è la nazionale di Güne? a guidare il Gruppo H. Le prime due vittorie con Olanda e Norvegia non solo hanno consegnato il primo posto (a pari merito con il Montenegro), ma hanno anche fatto perdere punti preziosi alle favorite per il passaggio del turno. Inoltre i turchi vantano un attacco stratosferico: 7 gol in sole 2 giornate, un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Lasta dominando il Gruppo G, con 2 vittorie in altrettante partite. Lainvece non ha ancora accumulato punti, e stasera vorrà provare il colpaccio. Certo sarà difficile fare punti contro una delle squadre più in forma del girone, ma nel calcio mai dire mai. Stasera alle 20:45nel match valido per la 3a giornata diaidel 2022. 3 punti per sognare laA sorpresa, è la nazionale di Güne? a guidare il Gruppo H. Le prime due vittorie con Olanda e Norvegia non solo hanno consegnato il primo posto (a pari merito con il Montenegro), ma hanno anche fatto perdere punti preziosi alle favorite per il passaggio del turno. Inoltre i turchi vantano un attacco stratosferico: 7 gol in sole 2 giornate, un ...

