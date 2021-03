Qual. Mondiali, 3a giornata: a valanga Olanda e Belgio, bene il Portogallo di CR7 e la Croazia di Perisic (Di martedì 30 marzo 2021) Terminati i match validi per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.Qual. Mondiali, Bulgaria-Italia 0-2: Belotti la sblocca, Locatelli… “fa le cose per bene”. Ma che faticaVittoria strabiliante del Belgio di Roberto Martínez: otto a zero contro la Bielorussia e primato nel girone confermato. bene la Croazia che contro il Malta fa il suo e vince tre a zero grazie alle reti del centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, e all'esterno dell'Inter di Antonio Conte, Ivan Perisic. L'Olanda segue la falsa riga del Belgio e rifila ben sette reti al Gibilterra, proiettandosi così alle spalle della Turchia di Hakan Calhanoglu nella classifica valida per le Qualificazioni ai prossimi ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Terminati i match validi per leificazioni ai prossimi, Bulgaria-Italia 0-2: Belotti la sblocca, Locatelli… “fa le cose per”. Ma che faticaVittoria strabiliante deldi Roberto Martínez: otto a zero contro la Bielorussia e primato nel girone confermato.lache contro il Malta fa il suo e vince tre a zero grazie alle reti del centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, e all'esterno dell'Inter di Antonio Conte, Ivan. L'segue la falsa riga dele rifila ben sette reti al Gibilterra, proiettandosi così alle spalle della Turchia di Hakan Calhanoglu nella classifica valida per leificazioni ai prossimi ...

Advertising

Mediagol : Qual. #Mondiali, 3a giornata: a valanga Olanda e Belgio, bene il Portogallo di #CR7 e la Croazia di Perisic… - infobetting : Gibilterra-Olanda (qual. mondiali, 30 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Galles-Rep. Ceca (qual. mondiali, 30 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Slovacchia-Russia (qual. mondiali, 30 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Belgio-Bielorussia (qual. mondiali, 30 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, -