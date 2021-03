Qual. Mondiali 2022, oggi si chiude la terza giornata. Il programma (Di mercoledì 31 marzo 2021) oggi si chiude la parentesi delle Nazionali del mese di marzo, con la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Questo il programma completo: ore 18.00 Armenia-Romania ore 20.45 Andorra-Ungheria Austria-Danimarca Bosnia-Erzegovina-Francia Germania-Macedonia del Nord Grecia-Georgia Inghilterra-Polonia Irlanda del Nord-Bulgaria Liechtenstein-Islanda Lituania-Italia Moldavia-Israele San Marino-Albania Scozia-Isole Far Oer Spagna-Kosovo Ucraina-Kazakistan Foto: Twitter Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021)sila parentesi delle Nazionali del mese di marzo, con ladelleificazioni ai. Questo ilcompleto: ore 18.00 Armenia-Romania ore 20.45 Andorra-Ungheria Austria-Danimarca Bosnia-Erzegovina-Francia Germania-Macedonia del Nord Grecia-Georgia Inghilterra-Polonia Irlanda del Nord-Bulgaria Liechtenstein-Islanda Lituania-Italia Moldavia-Israele San Marino-Albania Scozia-Isole Far Oer Spagna-Kosovo Ucraina-Kazakistan Foto: Twitter Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

