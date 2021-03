Qatar 2022, Ronaldo fa sorridere il Portogallo. Cade la Russia con gol ‘italiano’ (Di martedì 30 marzo 2021) Gol a grappoli nel martedì delle qualificazioni a Qatar 2022. Il Portogallo riparte in Lussemburgo grazie a CR7 e tiene il passo della Serbia, vittoriosa in Azerbaigian. Nel gruppo E il Belgio asfalta 8-0 la BieloRussia e si prende la vetta approfittando del ko dei cechi a Cardiff. Turchia frenata 3-3 dalla Lettonia nonostante Calhanoglu (assist e gol), si avvicinano Olanda e Norvegia. Nel gruppo H a segno gli interisti: Skriniar contro la Russia, Perisic piega Malta. Successo importantissimo per il Galles contro la Repubblica Ceca, così come quello della Norvegia di Haaland (ancora a secco) nella trasferta montenegrina.Gruppo ALussemburgo-Portogallo 1-3: 30' Rodrigues (L), 47' p.t. Jota, 51' Ronaldo, 80' PalhinhaAzerbaigian-Serbia 1-2: 16' e 81' Mitrovic, 60' rig. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Gol a grappoli nel martedì delle qualificazioni a. Ilriparte in Lussemburgo grazie a CR7 e tiene il passo della Serbia, vittoriosa in Azerbaigian. Nel gruppo E il Belgio asfalta 8-0 la Bieloe si prende la vetta approfittando del ko dei cechi a Cardiff. Turchia frenata 3-3 dalla Lettonia nonostante Calhanoglu (assist e gol), si avvicinano Olanda e Norvegia. Nel gruppo H a segno gli interisti: Skriniar contro la, Perisic piega Malta. Successo importantissimo per il Galles contro la Repubblica Ceca, così come quello della Norvegia di Haaland (ancora a secco) nella trasferta montenegrina.Gruppo ALussemburgo-1-3: 30' Rodrigues (L), 47' p.t. Jota, 51', 80' PalhinhaAzerbaigian-Serbia 1-2: 16' e 81' Mitrovic, 60' rig. ...

