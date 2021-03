Puglia | occupazione dei posti di terapia intensiva al 46 per cento Santeramo in Colle | sindaco | no a trasferimento sede vaccinale Taranto | vescovo | somministrazioni ai preti con l' assenso del prefetto

Leggi su noinotizie

(Di martedì 30 marzo 2021) «Sono totalmente sereno perché io ho parlato con ilchiedendo informazioni in merito alle procedure e lui mi ha detto che i sacerdoti rientrano nelle categorie di persone che ne hanno diritto». Lo ha detto ai microfoni del Tg3 regionale della, l’arcidiFilippo Santoro in merito alla somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid aiin alcuni centri della provincia. «Ieri sono stati vaccinati solo i sacerdoti- ha proseguito monsignor Santoro-. Perché siamo costantemente in contatto con il pubblico e anche per difendere i fedeli che presenziano alle celebrazioni liturgiche». —– Di Francesco Santoro: Continua pericolosamente ad aumentare la pressione sulle terapie intensive in. A rivelarlo sono i numeri relativi ai ricoveri diffusi ...