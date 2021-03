Psoriasi | nuovo dispositivo per guselkumab

(Di martedì 30 marzo 2021)per la somministrazione die una app per lo specialista. Sono disponibili in Italia e segnano un passo avanti nella gestione della terapia In arrivo da Janssen due innovazioni per le persone affette daa placche e per gli specialisti dermatologi. Ilper l’autosomministrazione diOne-Press e l’app JPso Calculators sono disponibili… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Psoriasi nuovo

Corriere della Sera

... ma presto l'uso potrebbe estendersi alle altre patologie già previste a livello europeo: spondilite anchilosante, artrite psoriasica,, malattia di Crohn, colite ulcerosa . 'La decisione di ...OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI Spirulina FIT, ilintegratore che fa perdere peso in pochi ... Quest'ultima variante è molto efficace anche per il prurito causato dao dermatite. Quindi, ...Pomate e altri rimedi non hanno potuto molto, ma un nuovo macchinario ha invece portato ad una svolta. “Condividere il disagio per una malattia significa mostrarsi per quello che si è. Per fortuna la ..."La psoriasi è una malattia estremamente eterogenea dal punto ... una forte ricaduta sulla presa in carico dei pazienti con patologie croniche e ha imposto nuove modalità di assistenza e di cura che ...