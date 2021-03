Provincia di Benevento, altre due audizioni per il contratto istituzionale di sviluppo (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutialtre due audizioni oggi in video conferenza per il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria impegnato nella redazione di una proposta di contratto istituzionale di sviluppo. Oggi sono stati ascoltati Sindaci e Presidenti delle Comunità Montane del Titerno e Taburno nell’ambito degli omonimi Sistemi individuati dalla Programmazione regionale. Sono stati invitati gli Amministratori dei Comuni, per il Sistema Titerno, di: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Telese Terme; e, per il Taburno, di: Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutidueoggi in video conferenza per il Presidente delladiAntonio Di Maria impegnato nella redazione di una proposta didi. Oggi sono stati ascoltati Sindaci e Presidenti delle Comunità Montane del Titerno e Taburno nell’ambito degli omonimi Sistemi individuati dalla Programmazione regionale. Sono stati invitati gli Amministratori dei Comuni, per il Sistema Titerno, di: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Telese Terme; e, per il Taburno, di: Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Provincia di ##Benevento, altre due audizioni per il contratto istituzionale di sviluppo **… - ilvaglio1 : Virus – 11 decessi in 3 giorni al ‘S. Pio di Benevento, 15 nuovi ricoveri in 24 ore. In provincia in un giorno 88 n… - anteprima24 : ** #Covid, ricoverato #Ricci: condizioni non preoccupanti per l'ex Presidente della Provincia **… - anteprima24 : ** Contratto di Sviluppo, Di Maria in audizione con i sindaci della #Provincia ** - inno_nista : @VincenzoDeLuca la gente qui a napoli circola come se nulla fosse ed io che oltretutto sono anche vaccinato non pos… -