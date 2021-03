Protesta a Torino, sfilano furgoni ambulanti: “Noi riapriamo” (Di martedì 30 marzo 2021) La Protesta degli ambulanti dei mercati contro la chiusura per l‘emergenza sanitaria non si ferma e, dopo le catene dei giorni scorsi, si trasferisce alle strade di Torino. Partiti dall’Allianz Stadium, centinaia di furgoni stanno attraversando la città per raggiungere la centrale piazza Vittorio. Protesta contro l’emergenza sanitaria, ecco cosa ha affermato il presidente del sindacato Goia “E’ ora che le istituzioni inizino a sentire il termometro di come siamo messi”, dice Gianfranco Nardozzi, presidente del sindacato Goia. “Se continuano a tenerci chiusi – promette – da domani metteremo i nostri banchi comunque nei mercati, con o senza permesso”. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Ladeglidei mercati contro la chiusura per l‘emergenza sanitaria non si ferma e, dopo le catene dei giorni scorsi, si trasferisce alle strade di. Partiti dall’Allianz Stadium, centinaia distanno attraversando la città per raggiungere la centrale piazza Vittorio.contro l’emergenza sanitaria, ecco cosa ha affermato il presidente del sindacato Goia “E’ ora che le istituzioni inizino a sentire il termometro di come siamo messi”, dice Gianfranco Nardozzi, presidente del sindacato Goia. “Se continuano a tenerci chiusi – promette – da domani metteremo i nostri banchi comunque nei mercati, con o senza permesso”. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Agenzia_Ansa : La protesta degli ambulanti dei mercati contro la chiusura per l'emergenza sanitaria non si ferma e, dopo le catene… - MercPat : RT @moro_thomas: Stellantis Melfi, girano brutte voci sul futuro, tagliate le ditte di pulizia e nuova cassa integrazione, e come vanno i d… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La protesta degli ambulanti dei mercati contro la chiusura per l'emergenza sanitaria non si ferma e, dopo le catene dei g… - Italia_Notizie : A Torino la protesta degli ambulanti: «Riapriamo anche senza permesso, da mercoledì banchi ai mercati» - sebaquila : RT @rej_panta: #Torino : protesta in corso degli ambulanti arrivati da tutto il Piemonte -