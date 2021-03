Pronta a un futuro imprevedibile. Guerini e Rosso celebrano l’Aeronautica militare (Di martedì 30 marzo 2021) Forte di un passato al servizio del Paese, Pronta a un futuro tecnologico e denso di sfide. È l’Aeronautica militare, che oggi ha festeggiato i suoi primi 98 anni di vita. Con tutte le cautele imposte dalla pandemia, la cerimonia ha avuto luogo a Roma, alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e delle alte cariche civili e militari. A fare gli onori di casa il capo di Stato maggiore, Alberto Rosso (qui la nostra intervista), per una cerimonia condita dal giuramento degli allievi del corso Borea VI dell’Accademia di Pozzuoli, i primi nella storia della Forza armata a pronunciare il solenne “lo giuro” nel piazzale di Palazzo Aeronautica, che contestualmente festeggia i suoi novant’anni. Sopra tutti, la Pattuglia acrobatica nazionale, puntuale nel disegnare un tricolore nel ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Forte di un passato al servizio del Paese,a untecnologico e denso di sfide. È, che oggi ha festeggiato i suoi primi 98 anni di vita. Con tutte le cautele imposte dalla pandemia, la cerimonia ha avuto luogo a Roma, alla presenza del ministro della Difesa Lorenzoe delle alte cariche civili e militari. A fare gli onori di casa il capo di Stato maggiore, Alberto(qui la nostra intervista), per una cerimonia condita dal giuramento degli allievi del corso Borea VI dell’Accademia di Pozzuoli, i primi nella storia della Forza armata a pronunciare il solenne “lo giuro” nel piazzale di Palazzo Aeronautica, che contestualmente festeggia i suoi novant’anni. Sopra tutti, la Pattuglia acrobatica nazionale, puntuale nel disegnare un tricolore nel ...

