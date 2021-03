Professoressa morta a Palermo dopo AstraZeneca: per ora nessuna correlazione con il vaccino, accertamenti in corso (Di martedì 30 marzo 2021) Nella notte del 29 marzo una Professoressa di Palermo di 46 anni, Cinzia Pennino, è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale a causa di una trombosi ed una successiva disfunzione multiorgano, che avrebbe causato un repentino cedimento dell’organismo. La sua morte è adesso motivo di discussione e attenzione a livello nazionale in quanto, una settimana prima del ricovero, la donna si era sottoposta a vaccino AstraZeneca: sebbene non sia stato, anche in questo caso, segnalato alcun elemento di correlazione tra il vaccino ed il decesso, l’ospedale Policlinico di Palermo -che ha avuto in cura la donna- ha fatto una segnalazione all’Aifa, e la procura di Palermo ha aperto un fascicolo in merito alla morte della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) Nella notte del 29 marzo unadidi 46 anni, Cinzia Pennino, èessere stata ricoverata in ospedale a causa di una trombosi ed una successiva disfunzione multiorgano, che avrebbe causato un repentino cedimento dell’organismo. La sua morte è adesso motivo di discussione e attenzione a livello nazionale in quanto, una settimana prima del ricovero, la donna si era sottoposta a: sebbene non sia stato, anche in questo caso, segnalato alcun elemento ditra iled il decesso, l’ospedale Policlinico di-che ha avuto in cura la donna- ha fatto una segnalazione all’Aifa, e la procura diha aperto un fascicolo in merito alla morte della ...

