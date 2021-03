Prima dose di vaccino per Natalina, ha 109 anni e vive nel Potentino (Di martedì 30 marzo 2021) POTENZA – A 109 anni, Natalina Adele Ferraro, di Picerno, nel Potentino, è tra le donne più anziane in Italia ad aver ricevuto il vaccino Covid.Nata il 25 dicembre del 1912, Natalina oggi ha ricevuto a domicilio la prima dose Pfizer dal team dell’Asp Basilicata costituito dall’infermiera Giusi Mascolo e da Antonio Marsico, anestesista in pensione e medico volontario.Natalina, che vive a casa con la figlia Egidia Manicone, ha avuto 7 figli di cui quattro ancora in vita. L’Asp da sapere che oltre a Picerno, oggi sono in corso le vaccinazioni agli over 80 a Melfi, Pietragalla, Lauria, Rivello, Sant’Arcangelo, Sant’Angelo Le Fratte, Chiaromonte. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) POTENZA – A 109 anni, Natalina Adele Ferraro, di Picerno, nel Potentino, è tra le donne più anziane in Italia ad aver ricevuto il vaccino Covid.Nata il 25 dicembre del 1912, Natalina oggi ha ricevuto a domicilio la prima dose Pfizer dal team dell’Asp Basilicata costituito dall’infermiera Giusi Mascolo e da Antonio Marsico, anestesista in pensione e medico volontario.Natalina, che vive a casa con la figlia Egidia Manicone, ha avuto 7 figli di cui quattro ancora in vita. L’Asp da sapere che oltre a Picerno, oggi sono in corso le vaccinazioni agli over 80 a Melfi, Pietragalla, Lauria, Rivello, Sant’Arcangelo, Sant’Angelo Le Fratte, Chiaromonte.

Ultime Notizie dalla rete : Prima dose Mario Draghi si è vaccinato con AstraZeneca Una promessa mantenuta Oggi, il premier Mario Draghi e sua moglie, Maria Serenella Cappello, hanno ricevuto la prima dose del vaccino anglo - svedese AstraZeneca , nell'hub della Stazione Termini. ...

Dalla Germania altra grana per AstraZeneca: "Sospeso per le donne giovani" Di queste, ben i due terzi avrebbero già ottenuto il vaccino, e a circa il 70% di queste sarebbe stata proprio somministrata la prima dose del vaccino AstraZeneca. Infatti, secondo le informazioni di ...

In Italia oltre 3 milioni di persone hanno la prima dose Corriere del Ticino Vaccini: Veneto, 4,9% popolazione ha completato richiamo Sono 240.200, corrispondenti al 4,9% della popolazione, le persone che hanno completato finora il ciclo della vaccinazione anti-Covid in Veneto. Lo rende noto la Regione. Quelle che hanno invece ricev ...

Maddalena Urbani poteva salvarsi. L’amica: “stava male dalla sera prima” si tratterebbe del pusher che Maddalena avrebbe incontrato la sera precedente la sua morte e che potrebbe averle venduto l’ultima dose. Dai racconti di Carola, arrivata a Roma da Perugia insieme alla ...

