Prete celebra una messa clandestina e si lancia sotto una macchina per evitare l’arresto. Poi attacca la polizia a pugni (Di martedì 30 marzo 2021) “In pochi secondi ha fatto da pastore, meccanico, pugile, attore, cantante e stuntman: almeno potrà riciclarsi con una nuova professione”. “Che caduta, neanche Neymar ha un talento simile!”. Questi sono solo alcuni dei commenti ironici che dilagano sul web per le “imprese” di un Prete che ha innescato una serie di gesta rocambolesche che neanche in Mission Impossibile per sfuggire all’arresto quando è stato sorpreso in flagrante dalla polizia mentre stava celebrando una messa clandestina. Il sacerdote, per evitare l’arresto, prima si è gettato sotto un’auto fingendo di esser stato investito e poi ha iniziato a prendere a cazzotti gli agenti. È quanto successo tre giorni fa a Los Angeles del Cile e la scena è stata immortalata in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “In pochi secondi ha fatto da pastore, meccanico, pugile, attore, cantante e stuntman: almeno potrà riciclarsi con una nuova professione”. “Che caduta, neanche Neymar ha un talento simile!”. Questi sono solo alcuni dei commenti ironici che dilagano sul web per le “imprese” di unche ha innescato una serie di gesta rocambolesche che neanche in Mission Impossibile per sfuggire alquando è stato sorpreso in flagrante dallamentre stavando una. Il sacerdote, per, prima si è gettatoun’auto fingendo di esser stato investito e poi ha iniziato a prendere a cazzotti gli agenti. È quanto successo tre giorni fa a Los Angeles del Cile e la scena è stata immortalata in un ...

chilisummer : RT @boni_castellane: In Messico prete celebra messa col cane in braccio. Stiamo sbagliando approccio. Il livello teologico non esiste più… - Homers_howl : RT @boni_castellane: In Messico prete celebra messa col cane in braccio. Stiamo sbagliando approccio. Il livello teologico non esiste più… - _Fartzilla : RT @boni_castellane: In Messico prete celebra messa col cane in braccio. Stiamo sbagliando approccio. Il livello teologico non esiste più… - Sargans2 : RT @boni_castellane: In Messico prete celebra messa col cane in braccio. Stiamo sbagliando approccio. Il livello teologico non esiste più… - alpardu : RT @boni_castellane: In Messico prete celebra messa col cane in braccio. Stiamo sbagliando approccio. Il livello teologico non esiste più… -