Prenotazioni on line del vaccino, oltre cento accessi per la prima giornata di apertura agli over 70 (Di martedì 30 marzo 2021) FALCONARA - Era un appuntamento atteso, un vero e proprio boom di accessi per le Prenotazioni on line del vaccino al Centro Pergoli di Falconara. oltre cento contatti, di cui 66 Prenotazioni: sono i ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 30 marzo 2021) FALCONARA - Era un appuntamento atteso, un vero e proprio boom diper leondelal Centro Pergoli di Falconara.contatti, di cui 66: sono i ...

Advertising

giuliog : RT @pf_lazio: Il 7 aprile partecipa all’evento gratuito on line dedicato alle nanotecnologie. Saranno numerosi gli interventi per approfond… - pf_lazio : Il 7 aprile partecipa all’evento gratuito on line dedicato alle nanotecnologie. Saranno numerosi gli interventi per… - TgrRai : RT @TgrCalabria: #COVID19 scendono i contagi in Calabria ma aumentano i ricoveri. #vaccini 10mila le dosi arrivate a Cosenza per riprendere… - TgrCalabria : #COVID19 scendono i contagi in Calabria ma aumentano i ricoveri. #vaccini 10mila le dosi arrivate a Cosenza per rip… - principe978 : RT @icebergfinanza: Per il prossimo autunno/inverno serve una strategia di convivenza con la nuova ondata di virus. Scuole aperte, ristoran… -