«Potrei fare l’allenatore di calcio | o il caddy nel golf» Andy Murray non ne può più | del tennis

Andy Murray, che è stato numero uno del mondo di tennis, il quarto dei cosiddetti "fab four" con Federer, Nadal e Djokovic, potrebbe fare l'allenatore di calcio. O, al limite, il caddy del golf. Quello che porta le mazze ai giocatori e lo consiglia durante il percorso, per capirci. Murray è sempre stato un inglese poco british e molto originale. Ruvido e scostante, in campo e fuori. Ha già dato l'addio al tennis una volta, per problemi alle anche pressoché irrisolvibili. Poi ha deciso di continuare nonostante le operazioni e il dolore di continuare. Ora in un'intervista a Gentleman's Journal ripresa dal Guardian parla delle prospettive del suo futuro. Ma non solo. L'ha fatto poco prima di essere costretto a ritirarsi dal torneo di Miami,

