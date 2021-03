Potrebbe essere Denise | dalla Russia una nuova pista sul caso Pipitone

(Di martedì 30 marzo 2021) Francesca Galici Chi l'ha visto apre unasuldicon una segnalazione giunta al programma direttamente da Mosca: "Somiglia a Piera Maggio" Sono passati quasi 20 anni da quandoscomparve nel nulla a Mazara del Vallo. Era la mattina del 1 settembre del 2004, la bambina si trovava in strada a giocare con i cuginetti in attesa del pranzo. È la zia a vederla per l'ultima volta, pochi minuti prima delle 12. Da quel momento nessuno ha più sue notizie, nei giorni successivi furono dispiegate migliaia di forze per ritrovarla ma di lei non c'è mai più stata traccia. Col tempo è sceso il silenzio mediatico sulla scomparsa dima sua madre non ha mai smesso di cercarla ...

Advertising

fattoquotidiano : I test antigenici si perdono le varianti, non quella inglese o quella brasiliana che riguardano la proteina Spike (… - rtl1025 : ?? Potrebbe essere #DenisePipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa e che dice di essere st… - NicolaPorro : Questa potrebbe essere la prima e unica Pasqua alla Casa Bianca di #Biden. Luigi Bisignani svela il documento che s… - Veronic83722039 : RT @fetfruners: scusate la qualità perché ho ripreso lo schermo con il telefono ma ecco la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone #chi… - cavesmyth : RT @star3star3: QUESTA IMITAZIONE POTREBBE ESSERE LA MIA NUOVA COSA PREFERITA ???? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Potrebbe essere

L'Insolenza di R2-D2

... la scrittrice ha un'idea geniale sul tema e su chiimpersonale l'idea di bellezza che i ...vuole ricreare l'atmosfera dell' Antico Egitto e chiede a Deren di impersonare Cleopatra edla ...Una disponibilità cheusata come arma diplomatica e portare prestigio a un governo sotto attacco per le violazioni della libertà di espressione. "Il contributo più importante sarà ...“Queste misure, si tratta di ristori da 2500 euro per attività – aggiungono -, certo non possono essere risolutive per risollevare i fatturati delle aziende: per quello servirà altro, dovremo in ...I ricercatori hanno affermato che proprio grazie a questa caratteristica le fusa del micio possono essere benefiche per l’essere umano. Infatti gli scienziati hanno analizzato la frequenza sonora di ...