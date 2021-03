Portogallo, Ronaldo torna al gol. Santos: “Adesso si riposerà, poi si pensa all’Europeo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Portogallo torna a vincere, seppur faticando (3-1) contro il Lussemburgo. torna a segnare Cristiano Ronaldo dopo le polemiche del match contro la Serbia (2-2), ovviamente da capitano della sua squadra. “Adesso si sistemerà, si riposerà e poi penseremo insieme all’Europeo”, ha detto il ct Fernando Santos sulla stella portoghese. Una vittoria importante per il Portogallo nel gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Tre punti che arrivano dopo una striscia di una vittoria ed un pareggio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ila vincere, seppur faticando (3-1) contro il Lussemburgo.a segnare Cristianodopo le polemiche del match contro la Serbia (2-2), ovviamente da capitano della sua squadra. “si sistemerà, sie poi penseremo insieme”, ha detto il ct Fernandosulla stella portoghese. Una vittoria importante per ilnel gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Tre punti che arrivano dopo una striscia di una vittoria ed un pareggio. SportFace.

