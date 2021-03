Portiamo le nostre intenzioni alla Madonna dei Miracoli (Di martedì 30 marzo 2021) Dio e la Madonna sanno di cosa abbiamo particolare bisogno e ci aiutano sempre, anche quando non ce ne accorgiamo o non ce lo meritiamo. Avvenne che, il 30 marzo 1588, tale Jacopo di Pietro da Capannori stesse giocando d’azzardo vicino ad un quadro della Madonna, che era stato eseguito nel 1536 dal soldato Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 30 marzo 2021) Dio e lasanno di cosa abbiamo particolare bisogno e ci aiutano sempre, anche quando non ce ne accorgiamo o non ce lo meritiamo. Avvenne che, il 30 marzo 1588, tale Jacopo di Pietro da Capannori stesse giocando d’azzardo vicino ad un quadro della, che era stato eseguito nel 1536 dal soldato Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

FantinoLuciana : RT @ferraralberto: Quel giorno l’asino divenne importante non perché era lui, ma perché portava in groppa Gesù. Così nella vita non siamo v… - NunziaiznuN : RT @ferraralberto: Quel giorno l’asino divenne importante non perché era lui, ma perché portava in groppa Gesù. Così nella vita non siamo v… - ElviraVillani : RT @ferraralberto: Quel giorno l’asino divenne importante non perché era lui, ma perché portava in groppa Gesù. Così nella vita non siamo v… - Lucylucyto : RT @ferraralberto: Quel giorno l’asino divenne importante non perché era lui, ma perché portava in groppa Gesù. Così nella vita non siamo v… - 80Ciaccarini : RT @ferraralberto: Quel giorno l’asino divenne importante non perché era lui, ma perché portava in groppa Gesù. Così nella vita non siamo v… -