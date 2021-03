Ponte Messina | studi confermano | opera rispetta criteri antisismici

(Di martedì 30 marzo 2021) Oltre 200 sondaggi del terreno per un totale di 11.642 metri di perforazioni. Sono alcuni dati deglicompiuti nell’area dove potrebbe sorgere ilsullo Stretto, ricerche che rendono il livello di conoscenza della geologia e della geotecnica dell’area intorno all’superiore a qualunque altra zona del Mediterraneo. E, soprattutto, ‘smontano’ le obiezioni su eventuali rischi legati a una attività sismica nella zona o a spostamenti tettonici. A condurre queste attività sono stati la società Stretto diSpa ed Eurolink, il consorzio che fa capo al gruppo Webuild e al quale era stata affidata la costruzione delsullo Stretto, in collaborazione con l’università deglidi Catania, ‘La Sapienza’ di Roma, i laboratori Ismgeo di Bergamo e la ‘Federico II’ di ...

Legambiente, in un confronto con sei ministri dell'Esecutivo Draghi sul PNRR, ha indicato le dieci opere faro per rendere concreta la transizione ecologica ...Tra le dieci opere faro, anche la ricostruzione e digitalizzazione con la banda ultra larga delle aree del cratere del terremoto del Centro Italia, la realizzazione di infrastrutture ferroviarie per ...