Pompeo Panaro, chi era l’esponente politico ucciso nel 1982: caso riaperto (Di martedì 30 marzo 2021) Pompeo Panaro era un esponente politico della DC e titolare di un negozio che nel 1982 fu assassinato. Scopriamo cos’è successo. Pompeo Panaro era proprietario di un negozio di alimentari a Paola, in Calabria e aveva vinto l’appalto per la fornitura di alcune mense ed ospedali locali. Era un esponente della DC, ma dall’inizio degli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021)era un esponentedella DC e titolare di un negozio che nelfu assassinato. Scopriamo cos’è successo.era proprietario di un negozio di alimentari a Paola, in Calabria e aveva vinto l’appalto per la fornitura di alcune mense ed ospedali locali. Era un esponente della DC, ma dall’inizio degli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SonSempreIoEh : e subito dopo servizio sull'omicidio di pompeo panaro... questa non la sapevo. certo che lo stato è proprio na mont… - Codacons : Non solo per la famiglia della vittima, ma per tutti i cittadini che hanno diritto a un sistema giudiziario efficie… - paolo77jpm : RT @redazioneiene: “Su mio padre non si è voluto fare giustizia. Perché?”. Un pentito ha indicato i presunti assassini di Pompeo Panaro nel… - Lucar_62 : RT @redazioneiene: “Su mio padre non si è voluto fare giustizia. Perché?”. Un pentito ha indicato i presunti assassini di Pompeo Panaro nel… - giandomenic45 : RT @redazioneiene: “Su mio padre non si è voluto fare giustizia. Perché?”. Un pentito ha indicato i presunti assassini di Pompeo Panaro nel… -