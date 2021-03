Pompeo Panaro, chi era: commerciante e politico ucciso dalla mafia (Di martedì 30 marzo 2021) Il Caso di Pompeo Panaro in onda su Italia1 con lo speciale delle Iene, proprio a pochi giorni dalla giornata nazionale per il ricordo delle vittime innocenti di mafia. Caso Panaro, dopo circa 40 anni il caso è ancora irrisolto, tra omertà e anomalie giudiziarie (Screenshot)La vicenda di Pompeo Panaro, vede ancora il mistero dopo circa quarant’anni da quel giorno in cui il commerciante calabrese, ex consigliere, assessore e vicesindaco del Comune di Paola, venne rapito, torturato e poi ucciso. Il 28 Luglio del 1982 venne eseguita l’esecuzione ai danni dell’uomo, e le mani che commisero questo truce omicidio erano quelle mafiose. La sua è una storia dimenticata, che nonostante i 40 anni trascorsi lascia tutti a bocca ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 marzo 2021) Il Caso diin onda su Italia1 con lo speciale delle Iene, proprio a pochi giornigiornata nazionale per il ricordo delle vittime innocenti di. Caso, dopo circa 40 anni il caso è ancora irrisolto, tra omertà e anomalie giudiziarie (Screenshot)La vicenda di, vede ancora il mistero dopo circa quarant’anni da quel giorno in cui ilcalabrese, ex consigliere, assessore e vicesindaco del Comune di Paola, venne rapito, torturato e poi. Il 28 Luglio del 1982 venne eseguita l’esecuzione ai danni dell’uomo, e le mani che commisero questo truce omicidio erano quelle mafiose. La sua è una storia dimenticata, che nonostante i 40 anni trascorsi lascia tutti a bocca ...

