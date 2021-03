Poliziotti le spezzano le vertebre del collo con il ginocchio: Victoria muore come George Floyd (Di martedì 30 marzo 2021) Poliziotti le spezzano le vertebre del collo con il ginocchio. Quello di Victoria Salazar è un caso che riporta inesorabilmente alla mente la storia di George Floyd, l’afroamericano ucciso dagli agenti nel maggio dello scorso anno a Minneapolis. La donna, 36enne madre di due figlie, originaria di El Salvador, è morta durante un controllo a Tulum, in Messico: ha subito la frattura della colonna vertebrale. Quattro Poliziotti sono stati sospesi. Le autorità messicane stanno indagando sulla vicenda di una donna salvadoregna deceduta dopo che un agente di polizia si è inginocchiato su di lei durante un arresto. Una storia che riporta con la mente al caso di George Floyd. Proprio come ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 30 marzo 2021)leledelcon il. Quello diSalazar è un caso che riporta inesorabilmente alla mente la storia di, l’afroamericano ucciso dagli agenti nel maggio dello scorso anno a Minneapolis. La donna, 36enne madre di due figlie, originaria di El Salvador, è morta durante un controllo a Tulum, in Messico: ha subito la frattura della colonna vertebrale. Quattrosono stati sospesi. Le autorità messicane stanno indagando sulla vicenda di una donna salvadoregna deceduta dopo che un agente di polizia si è inginocchiato su di lei durante un arresto. Una storia che riporta con la mente al caso di. Proprio...

