Pioggia di critiche per Andrea Cerioli all’Isola: Instagram vs realtà (Di martedì 30 marzo 2021) Quando sei un noto influencer sei forse pronto a tutto, anche alle critiche più cattivelle. Si sa che dai social però, arrivano non solo dei commenti, ma anche tante offese che non risparmiano nessuno. E se di solito le critiche sono per le donne, dobbiamo dire che nel caso di Andrea Cerioli, i commenti cattivelli non sono mancati. L’ex tronista di Uomini e Donne è al centro di un vero e proprio dibattito sui social, per chi fa notare che le sue foto su Instagram siano molto diverse da quella che è poi la realtà…E questi primi giorni all‘Isola dei famosi 2021, avrebbero, a detta di molti, anche dimostrato che il fisicaccio che vediamo spesso nelle foto dei social, non è quello che ci mostra il vero Andrea. In rete quindi non sono mancati i commenti di chi lo accusa di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021) Quando sei un noto influencer sei forse pronto a tutto, anche allepiù cattivelle. Si sa che dai social però, arrivano non solo dei commenti, ma anche tante offese che non risparmiano nessuno. E se di solito lesono per le donne, dobbiamo dire che nel caso di, i commenti cattivelli non sono mancati. L’ex tronista di Uomini e Donne è al centro di un vero e proprio dibattito sui social, per chi fa notare che le sue foto susiano molto diverse da quella che è poi la…E questi primi giorni all‘Isola dei famosi 2021, avrebbero, a detta di molti, anche dimostrato che il fisicaccio che vediamo spesso nelle foto dei social, non è quello che ci mostra il vero. In rete quindi non sono mancati i commenti di chi lo accusa di ...

