Pierpaolo Sileri e Giampiero Mughini ospiti di Accordi&Disaccordi Nove mercoledì 31 marzo alle 21 25 su Nove Con Marco Travaglio

(Di martedì 30 marzo 2021) Nuovo appuntamento settimanale con l’attualità sul31, torna l’approfondimento, come sempre in diretta21.25, di ‘Accordi&Disaccordi’:il senatore Cinque stelle e sottosegretario al ministero della Salutee il giornalista. Con i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi si continuerà a parlare della pandemia di Covid-19 e delle possibili riaperture dopo Pasqua, alla luce dello scontro a distanza che ha tenuto banco tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini. Il commento politico sui fatti più caldi del momento sarà affidato al direttore de Il Fatto Quotidiano. ...

E il sottosegretario alla Saluteosserva: 'Viaggi all'estero? La mobilità è fortemente sconsigliata. Non muoviamoci e resistiamo qualche altra settimana. Si può viaggiare, è vero, ma ...ROMA " " Viaggi all'estero? La mobilità è fortemente sconsigliata ", il sottosegretario alla Saluteinterviene al Tg Zero di Radio Capital e dice: "Sconsiglio i viaggi all'estero, non muoviamoci e resistiamo qualche altra settimana. Si può viaggiare, è vero, ma si rischia di dover ...Il 2 aprile è la giornata mondiale delIa consapevolezza dell'autismo. Il lockdown ha reso ancora più difficili i percorsi ad hoc per questi ragazzi ...Il ministro Di Maio invita a non andare all’estero, ma la voglia di vacanza degli italiani non si ferma. Federalberghi protesta: “Il nostro sistema dell’ospitalità è fermo da mesi”. Le agenzie di viag ...