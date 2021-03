Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “La mia famiglia non è molto entusiasta della nostra storia” (Di martedì 30 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli ospite a Non Succederà Più Pierpaolo Pretelli è intervenuto telefonicamente nella nuova puntata di Non Succederà Più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli. In quell’occasione l’ex Velino di Striscia la Notizia, su una domanda diretta della padrona di casa, ha rivelato che il padre e la madre non sono per nulla entusiasti della sua relazione sentimentale con l’influencer italo-persiana Giulia Salemi. Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha confessato che in passato i suoi genitori hanno fantasticato sulla coppia Gregorelli, ovvero con Elisabetta Graegoraci, coppia che a suo dire non è mai esistita. L’ex gieffino torna a parlare dell’astio dei suoi genitori su ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 30 marzo 2021)ospite a Non Succederà Piùè intervenuto telefonicamente nella nuova puntata di Non Succederà Più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli. In quell’occasione l’ex Velino di Striscia la Notizia, su una domanda direttapadrona di casa, ha rivelato che il padre e la madre non sono per nulla entusiastisua relazione sentimentale con l’influencer italo-persiana. Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha confessato che in passato i suoi genitori hanno fantasticato sulla coppia Gregorelli, ovvero con Elisabetta Graegoraci, coppia che a suo dire non è mai esistita. L’ex gieffino torna a parlare dell’astio dei suoi genitori su ...

