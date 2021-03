Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: ”Lei ha sempre tenuto il discorso legato ad un’amicizia” (Di martedì 30 marzo 2021) Terminata l’emozionante esperienza al GF Vip, Pierpaolo Pretelli è tornato a condurre la vita di tutti i giorni, senza però dimenticarsi della sua nuova fidanzata Giulia Salemi. La storia d’amore dei Prelemi, sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip, ad oggi procede nel migliore dei modi, anche a telecamere spente. Sabato 27 marzo 2021, Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci con la quale inizialmente, nella casa del Grande Fratello Vip, aveva stretto un bellissimo rapporto d’amicizia. Pierpaolo Pretelli durante un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica ”Non succederà più” condotta su Radio Radio da Giada Di Miceli ha affermato: “Un futuro fuori dalla casa del GF Vip con me non ci sarebbe stato a prescindere da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 30 marzo 2021) Terminata l’emozionante esperienza al GF Vip,è tornato a condurre la vita di tutti i giorni, senza però dimenticarsi della sua nuova fidanzata Giulia Salemi. La storia d’amore dei Prelemi, sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip, ad oggi procede nel migliore dei modi, anche a telecamere spente. Sabato 27 marzo 2021,è tornato a parlare dicon la quale inizialmente, nella casa del Grande Fratello Vip, aveva stretto un bellissimo rapporto d’amicizia.durante un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica ”Non succederà più” condotta su Radio Radio da Giada Di Miceli ha affermato: “Un futuro fuori dalla casa del GF Vip con me non ci sarebbe stato a prescindere da ...

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - hcrleysquinn : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - giulsakabot : Pierpaolo sottone Pretelli #prelemi - Caffeuccioamaro : RT @babbalei: Alberto Urso : 'Io voglio rinascere Pretelli' Eh amore, io voglio rinascere Giulia Salemi per stare con Pierpaolo Pretelli… - bIueinterlude : vote stefania just bc #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pi… -