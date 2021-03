Pierpaolo Pretelli, la rivelazione su Giulia Salemi: “La mia famiglia non è entusiasta” (Di martedì 30 marzo 2021) La coppia Pretelli-Salemi continua a stare al centro della cronaca rosa. I due hanno intrapreso la loro storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip e nonostante in molti non credevano al loro sentimento la coppia sembra più innamorata che mai. Tra i due ex gieffini si parlerebbe già di convivenza, ma al momento … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 30 marzo 2021) La coppiacontinua a stare al centro della cronaca rosa. I due hanno intrapreso la loro storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip e nonostante in molti non credevano al loro sentimento la coppia sembra più innamorata che mai. Tra i due ex gieffini si parlerebbe già di convivenza, ma al momento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - 92DYLOU : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Cate__000 : RT @fastpettre: Pierpaolo Pretelli sei un caso perso, ormai non ti recupera più nessuno.. #PRELEMI - Cate__000 : RT @ipocodriaca: non Alberto Urso sottone come tutti noi di Pierpaolo Pretelli #prelemi - Susy56069011 : RT @brouwniiee: 'Tienila stretta ??' Pierpaolo PedroPablo Pretelli: #prelemi -