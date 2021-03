'Picco di morti per Covid in Italia tra il 6 e il 7 aprile': le previsioni della Bicocca (Di martedì 30 marzo 2021) Italia. Salgono i contagi. E anche il numero di morti. Nel sono stati registrati 16.017 casi nelle ultime 24 ore (rispetto ai 12.916 di ieri) e 529 vittime (su 417 del giorno prima). 'Secondo i nostri ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021). Salgono i contagi. E anche il numero di. Nel sono stati registrati 16.017 casi nelle ultime 24 ore (rispetto ai 12.916 di ieri) e 529 vittime (su 417 del giorno prima). 'Secondo i nostri ...

Advertising

zazoomblog : Picco di morti per Covid in Italia tra il 6 e il 7 aprile: le previsioni della Bicocca - #Picco #morti #Covid… - Batman91307601 : @RobertoRenga Benché il numero dei morti sia l'ultimo a calare (e forse quello di oggi non è nemmeno il picco di pe… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Covid, «Picco di morti in Italia tra il 6 e il 7 aprile»: le previsioni della Bicocca - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, «Picco di morti in Italia tra il 6 e il 7 aprile»: le previsioni della Bicocca - malinca73 : RT @ilmessaggeroit: Covid, «Picco di morti in Italia tra il 6 e il 7 aprile»: le previsioni della Bicocca -