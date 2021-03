Perdita dell’udito | il nuovo sintomo associato al Covid

Leggi su improntaunika

(Di martedì 30 marzo 2021) Alfie Borromeo I ricercatori dell’Università di Manchester hanno analizzato i dati di 24 studi che identificano un’associazione tra coronavirus e problemi uditivi. A lanciare l’allarme è il professor professor Kevin Munro dell’Università di Manchester che, insieme al ricercatore Ibrahim Almufarrij, ha preso in esame 56 studi che hanno identificato un’associazione tra-19 e problemi uditivi. Sulle pagine dell’International Journal of Audiology, i due studiosi hanno osservato che laè stimata al 7,6%, l’acufene al 14,8% e le vertigini al 7,2%. Queste rilevazioni sono emerse attraverso l’analisi di questionari auto-riferiti o cartelle cliniche, piuttosto che testspecifici e scientificamente più affidabili. Per questo motivo, Munro ha evidenziato la necessità di “uno studio ...