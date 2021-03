Perché il vaccino Astrazeneca è stato sospeso per gli under 60 (e non solo a Berlino) (Di martedì 30 marzo 2021) Nuovi dati su sospetti effetti collaterali hanno portato le autorità della città stato di Berlino a sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca (che ora si chiamerà Vaxzevria). Ma le ... Leggi su today (Di martedì 30 marzo 2021) Nuovi dati su sospetti effetti collaterali hanno portato le autorità della cittàdia sospendere la somministrazione del(che ora si chiamerà Vaxzevria). Ma le ...

Advertising

NicolaMorra63 : Son talmente tante le segnalazioni di anomalie nella campagna di vaccinazione #COVID?19 dalla provincia di #Cosenza… - Adnkronos : #AstraZeneca, da Berlino stop #vaccino per under 60: ecco perché. - mauroberruto : 'Operatore sanitario #novax' è un ossimoro disgustoso nei confronti di centinaia di migliaia di medici e infermier… - pameladiverona : RT @NicolaMorra63: Son talmente tante le segnalazioni di anomalie nella campagna di vaccinazione #COVID?19 dalla provincia di #Cosenza che… - giulianol : RT @lucfreemind: @giulianol @GAngrilli Il paradosso è che mettere in discussione un vaccino che fa dei danni ed è un fatto acclarato perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché vaccino Decreto Covid, in arrivo un meccanismo di allentamento delle misure: di cosa si tratta ...degli allentamenti delle misure anti covid Dare un segnale Draghi in mattinata fa il vaccino ... Ecco il perché della scelta di prevedere fino al 30 aprile che l'Italia possa essere solo arancione o ...

Ci risiamo: la Germania vieta Astrazeneca agli under 60 ...che si sono verificati in Germania in connessione temporale con la somministrazione del vaccino, ... Perché nel frattempo in molti hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca: cosa succederà per il ...

Vaccini, anziani in «tour» e prof rispediti a casa: tutti i buchi dell'Asl 3 Sud ilmattino.it ...degli allentamenti delle misure anti covid Dare un segnale Draghi in mattinata fa il... Ecco ildella scelta di prevedere fino al 30 aprile che l'Italia possa essere solo arancione o ......che si sono verificati in Germania in connessione temporale con la somministrazione del, ...nel frattempo in molti hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca: cosa succederà per il ...