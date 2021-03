Perché avremo sempre più tratte ferroviarie tra gli Stati d’Europa (Di martedì 30 marzo 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Immaginate di trovarvi a Vienna, di avere la possibilità di andare in ferie e di non dovervi più preoccupare del Covid-19. Salendo su un treno nella capitale austriaca, avete la possibilità di scegliere tra ben 19 diverse linee per andare all’estero, e raggiungere senza cambi mete tanto lontane come Amsterdam, Roma, Zagabria, Bucarest, Danzica – o addirittura Mosca, imbarcandosi sul favoloso treno che collega la Costa Azzurra alla Russia. Vienna è la città europea col maggior numero di collegamenti ferroviari internazionali, e assieme alla Germania l’Austria è il paese europeo meglio collegato dalle ferrovie con altri paesi europei. Di treni passeggeri che attraversano delle frontiere in Europa ce ne sono però molti di più. Ogni paese europeo può contare in media su 20 collegamenti ferroviari diretti con l’estero ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 marzo 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Immaginate di trovarvi a Vienna, di avere la possibilità di andare in ferie e di non dovervi più preoccupare del Covid-19. Salendo su un treno nella capitale austriaca, avete la possibilità di scegliere tra ben 19 diverse linee per andare all’estero, e raggiungere senza cambi mete tanto lontane come Amsterdam, Roma, Zagabria, Bucarest, Danzica – o addirittura Mosca, imbarcandosi sul favoloso treno che collega la Costa Azzurra alla Russia. Vienna è la città europea col maggior numero di collegamenti ferroviari internazionali, e assieme alla Germania l’Austria è il paese europeo meglio collegato dalle ferrovie con altri paesi europei. Di treni passeggeri che attraversano delle frontiere in Europa ce ne sono però molti di più. Ogni paese europeo può contare in media su 20 collegamenti ferroviari diretti con l’estero ...

