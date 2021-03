Per Fabrizio Corona imbavagliato il messaggio della mamma di Belen (Foto) (Di martedì 30 marzo 2021) Fabrizio Corona resta in carcere, è lì che ha trascorso il suo compleanno e tra i tanti messaggi ricevuti c’è anche quello di Veronica Cozzani, la mamma di Belen. Il suo staff ha postato la Foto che dice tutto, gli augurano buon compleanno ma nella Foto scelta Fabrizio Corona ha la bocca chiusa, è imbavagliato. “Quello che mi avete fatto è imperdonabile” e a questo punto è davvero assurdo. Non è un santo e di errori ne ha commessi vari ma sembra avere già pagato tutto il conto con la giustizia. In tanti provano a difenderlo, tanti personaggi famosi lo sostengono e cercano di smuovere le coscienze. Veronica Cozzani, che lo conosce bene perché era il fidanzato di Belen, ha scritto su Instagram tra i commenti alla sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021)resta in carcere, è lì che ha trascorso il suo compleanno e tra i tanti messaggi ricevuti c’è anche quello di Veronica Cozzani, ladi. Il suo staff ha postato lache dice tutto, gli augurano buon compleanno ma nellasceltaha la bocca chiusa, è. “Quello che mi avete fatto è imperdonabile” e a questo punto è davvero assurdo. Non è un santo e di errori ne ha commessi vari ma sembra avere già pagato tutto il conto con la giustizia. In tanti provano a difenderlo, tanti personaggi famosi lo sostengono e cercano di smuovere le coscienze. Veronica Cozzani, che lo conosce bene perché era il fidanzato di, ha scritto su Instagram tra i commenti alla sua ...

