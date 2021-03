Pd, Boccia: “Partito incrostato di maschilismo? Io direi che lo è tutto il Paese” – Video (Di martedì 30 marzo 2021) “Il Pd è un Partito che il femminismo ce l’ha nel Dna e il segretario Letta lo ha rilanciato trovando una grande partecipazione dei circoli che sono entusiasti di questa svolta. Ora tutti al lavoro con Malpezzi e Serracchiani. Il Pd è unito. Partito incrostato di maschilismo? Io direi che il Paese è incrostato di maschilismo“. Così il dem Francesco Boccia a margine delle votazioni tenutesi alla Camera per l’elezione della nuova capogruppo alla Camera (Debora Serracchiani). Il riferimento al maschilismo era stato fatto proprio da Enrico Letta in un’intervista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Il Pd è unche il femminismo ce l’ha nel Dna e il segretario Letta lo ha rilanciato trovando una grande partecipazione dei circoli che sono entusiasti di questa svolta. Ora tutti al lavoro con Malpezzi e Serracchiani. Il Pd è unito.di? Ioche ildi“. Così il dem Francescoa margine delle votazioni tenutesi alla Camera per l’elezione della nuova capogruppo alla Camera (Debora Serracchiani). Il riferimento alera stato fatto proprio da Enrico Letta in un’intervista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

