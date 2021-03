Pasqua, Speranza: quarantena per chi rientra dai Paesi UE (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute ha emanato un’ordinanza che impone la quarantena per chi rientra dall’estero. Prevista per Pasqua Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà questa mattina un’ordinanza per Pasqua che prevederà quarantena obbligatoria e tampone per chi arriva e rientra dai Paesi dell’Unione Europea. Nello specifico, sarà necessario un tampone prima della partenza, quarantena di 5 giorni e poi ulteriore test alla fine dei 5 giorni. Al momento, la quarantena è già obbligatoria per gli arrivi e le partenze dai Paesi extra UE. Le Ordinanze disponevano il passaggio in area rossa per le Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta. In più, si rinnovano le misure per le Regioni Emilia ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute ha emanato un’ordinanza che impone laper chidall’estero. Prevista perIl ministro della Salute, Roberto, firmerà questa mattina un’ordinanza perche prevederàobbligatoria e tampone per chi arriva edaidell’Unione Europea. Nello specifico, sarà necessario un tampone prima della partenza,di 5 giorni e poi ulteriore test alla fine dei 5 giorni. Al momento, laè già obbligatoria per gli arrivi e le partenze daiextra UE. Le Ordinanze disponevano il passaggio in area rossa per le Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta. In più, si rinnovano le misure per le Regioni Emilia ...

