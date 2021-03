Pasqua in Lockdown: come funziona la deroga alle visite. I dettagli (Di martedì 30 marzo 2021) L’Italia intera si appresta a passare Pasqua in Lockdown. Su tutto il paese sarà imposta, infatti, la zona rossa (che già è in vigore nella metà delle regioni praticamente). Tuttavia, sul modello della serrata imposta per Natale e Capodanno sarà consentito spostarsi verso un’unica abitazione privata (posta all’interno della propria regione di residenza) una volta al giorno in massimo due persone. Governo Draghi: “dare speranza programmando riaperture” L’Italia intera passerà Pasqua e Pasquetta in Lockdown, superate le festività in tutto il paese solo zona arancione e zona rossa, in pratica, niente zona gialla almeno fino al 30 aprile. Il Presidente del Consiglio Draghi, però, nel corso di un incontro con i rappresentanti delle Regioni avvenuto ieri, lunedì 29 marzo, ha invitato tutti a ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 30 marzo 2021) L’Italia intera si appresta a passarein. Su tutto il paese sarà imposta, infatti, la zona rossa (che già è in vigore nella metà delle regioni praticamente). Tuttavia, sul modello della serrata imposta per Natale e Capodanno sarà consentito spostarsi verso un’unica abitazione privata (posta all’interno della propria regione di residenza) una volta al giorno in massimo due persone. Governo Draghi: “dare speranza programmando riaperture” L’Italia intera passeràe Pasquetta in, superate le festività in tutto il paese solo zona arancione e zona rossa, in pratica, niente zona gialla almeno fino al 30 aprile. Il Presidente del Consiglio Draghi, però, nel corso di un incontro con i rappresentanti delle Regioni avvenuto ieri, lunedì 29 marzo, ha invitato tutti a ...

