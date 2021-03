Pasqua e Pasquetta in lockdown: ecco cosa si potrà fare durante le festività (Di martedì 30 marzo 2021) Saranno tre giorni blindati quelli che dal 3 al 5 aprile vedranno l’Italia tornare in lockdown. In vista delle festività Pasquali, compreso il sabato pre-festivo, il governo ha deciso che tutto il Paese sarà zona rossa. Di seguito le domande più comuni sulle attività consentite dalle nuove restrizioni. Quali spostamenti sono consentiti? Nei giorni di zona rossa rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 e non sarà possibile spostarsi fuori dalla Regione. Se non per motivi di lavoro, necessità e urgenza, e portando con sé un’autocertificazione. Saranno invece consentiti gli spostamenti verso un’altra abitazione per visitare parenti e/o amici, una volta al giorno, fino a un massimo di due persone. Queste potranno portare con loro minori di 14 anni, e tutte quelle persone disabili e non autosufficienti conviventi. È ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Saranno tre giorni blindati quelli che dal 3 al 5 aprile vedranno l’Italia tornare in. In vista delleli, compreso il sabato pre-festivo, il governo ha deciso che tutto il Paese sarà zona rossa. Di seguito le domande più comuni sulle attività consentite dalle nuove restrizioni. Quali spostamenti sono consentiti? Nei giorni di zona rossa rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 e non sarà possibile spostarsi fuori dalla Regione. Se non per motivi di lavoro, necessità e urgenza, e portando con sé un’autocertificazione. Saranno invece consentiti gli spostamenti verso un’altra abitazione per visitare parenti e/o amici, una volta al giorno, fino a un massimo di due persone. Queste potranno portare con loro minori di 14 anni, e tutte quelle persone disabili e non autosufficienti conviventi. È ...

