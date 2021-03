Pasqua di polizia | per il weekend il governo schiera 70mila agenti e l’esercito

(Di martedì 30 marzo 2021) Ilprepara una “di” per gli italiani,ndo addiritturaper far sì che le restrizioni vengano rispettate. Misure rigide per ildiche prevede un lockdown diffuso dal 3 al 5 aprile. Il Viminale – si legge su Repubblica – prepara unomento di forze dell’ordine imponente: “70 mila uomini. Il loro mandato è quello di un ferreo controllo del territorio ma utilizzando quello che la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese definisce ‘un profondo senso di umanità'”. E che vuol dire?Dunque controlli a tappeto soprattutto nelle aree più a rischio assembramento, moral suasion a rispettare le regole e sanzioni quando necessario. Dove, invece, verrà usato il pugno di ferro – ...

'Sono alcune centinaia - annuncia il Palazzo del Governo - le unità tra Forze dell'Ordine eMunicipale, con il concorso anche dell'Esercito Italiano, che saranno impiegate per l'intero ...... a seguito della pianificazione seguita a numerosi riunioni del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica e di Coordinamento delle Forze di. Saranno posti sotto stretta ...Per dare una mano alla categoria, fortemente penalizzata dall’emergenza sanitaria ancora in corso, il Comune ha infatti pensato di agevolare l’attività delle consegne a domicilio appoggiandosi a BgEat ...Proseguono i servizi interforze per il controllo straordinario del territorio a Sarzana nel fine settimana, l'ultimo in zona arancione prima di Pasqua.