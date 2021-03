Advertising

LaGazzettaWeb : Parola di Sisto: «Nel nuovo decreto lo scudo penale ai medici» -

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - Sottosegretario Francesco Paolo, a che punto è il dibattito sull'introduzione di uno scudo penale per chi somministra i vaccini nell'ambito della campagna intensiva promossa dal governo? 'L'esecutivo Draghi è al lavoro, in ...... porta sulle spalle il peso della storia, avendo come suoi avi quattro papi,IV, Giulio II, ... Lei la stese con una: "Robusta". Un'amicizia disinteressata, non come altri rapporti che ebbe ...BARI- Sottosegretario Francesco Paolo Sisto, a che punto è il dibattito sull’introduzione di uno scudo penale per chi somministra i vaccini nell’ambito della campagna intensiva promossa dal governo? « ...Un braccio di ferro che ruota intorno al funzionamento della giustizia ai tempi del Covid. Prime scintille tra magistrati e governo. Prima il drastico appello dell'Associazione nazionale magistrati, p ...