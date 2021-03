Pantelleria, accordo con Regione per tutela dell’asino pantesco (Di martedì 30 marzo 2021) Un accordo è stato sottoscritto tra la Regione Siciliana e l’ente Parco nazionale dell’isola di Pantelleria per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell’asino pantesco. Il protocollo d’intesa è stato firmato dall’assessore regionale dell’Agricolura, Toni Scilla, dal direttore del dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale, Mario Candore, e dal direttore del Parco nazionale di Pantelleria, Antonio Parrinello. bil/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Unè stato sottoscritto tra laSiciliana e l’ente Parco nazionale dell’isola diper la, la conservazione e la valorizzazione. Il protocollo d’intesa è stato firmato dall’assessore regionale dell’Agricolura, Toni Scilla, dal direttore del dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale, Mario Candore, e dal direttore del Parco nazionale di, Antonio Parrinello. bil/vbo/r su Il Corriere della Città.

AndFranchini : Pantelleria, accordo con Regione per tutela dell'asino pantesco Agenzia di stampa Italpress - Italpress - CorriereCitta : Pantelleria, accordo con Regione per tutela dell’asino pantesco - Italpress : Pantelleria, accordo con Regione per tutela dell’asino pantesco - blogsicilia : #notizie #sicilia Pantelleria, accordo con Regione per tutela dell'asino pantesco - -