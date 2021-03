Panchina d’oro, vince Gasperini: secondo successo consecutivo (Di martedì 30 marzo 2021) Gian Piero Gasperini ha conquistato la Panchina d’oro per il secondo anno consecutivo Va a Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, la Panchina d’oro 2021; premio assegnato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Il mister nerazzurro conquistata la sua seconda vittoria consecutiva, dopo quella dello scorso. Il premio gli è stato consegnato questa mattina a Zingonia. Gasperini ha battuto Stefano Pioli del Milan, Simone Inzaghi della Lazio e Antonio Conte dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Gian Pieroha conquistato laper ilannoVa a Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, la2021; premio assegnato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Il mister nerazzurro conquistata la sua seconda vittoria consecutiva, dopo quella dello scorso. Il premio gli è stato consegnato questa mattina a Zingonia.ha battuto Stefano Pioli del Milan, Simone Inzaghi della Lazio e Antonio Conte dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AAlciato : +++Panchina d’Oro assegnata a Gasperini per il secondo anno consecutivo @SkySport - AtalantaBCFeed : Panchina d’Oro 2021, vince ancora Gasperini #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Panchina d’Oro, Gasperini centra il bis: secondo riconoscimento consecutivo: Panchina d’Oro, Gasperini centra il bi… - webecodibergamo : Panchina d’oro, si attende il verdetto: Gasp in pole per vincere la seconda volta - tuttoatalanta : Gasperini in pole per vincere la seconda Panchina d'oro di fila -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina d’oro Oro Incenso Mirra - Presepi nel Monferrato nonostante il Covid Quotidiano Piemontese