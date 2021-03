Panchina d’oro | Gasperini fa il bis

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 marzo 2021) Gian Pierofa il bis e si aggiudica per il secondo anno consecutivo la. “Questa– ha commentato emozionato l’allenatore dell’Atalanta, ricevendo il premio direttamente da Demetrio Albertini – la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quella conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questaè ancora più bella”. Per il Mister nativo di Grugliasco si tratta del terzo trofeo ricevuto dal Settore Tecnico, considerando anche la...