Panchina d’oro | Gasperini fa il bis

Gian Piero Gasperini fa il bis e si aggiudica per il secondo anno consecutivo la Panchina d'oro. "Questa Panchina d'oro – ha commentato emozionato l'allenatore dell'Atalanta, ricevendo il premio direttamente da Demetrio Albertini – la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l'anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quella conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d'oro è ancora più bella". Per il Mister nativo di Grugliasco si tratta del terzo trofeo ricevuto dal Settore Tecnico, considerando anche la ...

