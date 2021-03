Panchina d’Oro, Gasperini centra il bis. Premiati anche Pippo Inzaghi e Alvini (Di martedì 30 marzo 2021) Ancora Gian Piero Gasperini, è lui il vincitore della Panchina d’Oro per il secondo anno consecutivo dopo quello ricevuto lo scorso anno. L’allenatore dell’Atalanta batte gli avversari in lizza Stefano Pioli del Milan, Simone Inzaghi della Lazio e Antonio Conte in testa al campionato con la sua Inter. Nell’albo d’Oro ancora regge il primato di Allegri con quattro Panchine d’Oro, Gasperini raggiunge Lippi, Prandelli, Zaccheroni e Ancelotti, mentre a tre trofei c’è Capello. Il tecnico dei bergamaschi ha ricevuto il premio al “Bortolotti” di Zingonia, quartier generale dell’Atalanta. Per la Serie B è stato premiato Pippo Inzaghi del Benevento, mentre per la Serie C Massimiliano Alvini della Reggiana dopo le rispettive ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Ancora Gian Piero, è lui il vincitore dellaper il secondo anno consecutivo dopo quello ricevuto lo scorso anno. L’allenatore dell’Atalanta batte gli avversari in lizza Stefano Pioli del Milan, Simonedella Lazio e Antonio Conte in testa al campionato con la sua Inter. Nell’alboancora regge il primato di Allegri con quattro Panchineraggiunge Lippi, Prandelli, Zaccheroni e Ancelotti, mentre a tre trofei c’è Capello. Il tecnico dei bergamaschi ha ricevuto il premio al “Bortolotti” di Zingonia, quartier generale dell’Atalanta. Per la Serie B è stato premiatodel Benevento, mentre per la Serie C Massimilianodella Reggiana dopo le rispettive ...

Atalanta_BC : Gian Piero #Gasperini vince la #PanchinaDOro per il secondo anno consecutivo! ?? Complimenti Mister!! ?? Gian Piero… - AAlciato : +++Panchina d’Oro assegnata a Gasperini per il secondo anno consecutivo @SkySport - FIGC : È Gian Piero #Gasperini il miglior #allenatore della scorsa stagione di @SerieA! Il tecnico dell'@Atalanta_BC ha ri… - tuttoatalanta : Panchina d'Oro, l'Albo d'oro - 4 volte Allegri, la seconda per Gasp - klaus1973_2014 : RT @CalcioFinanza: Panchina d’oro a Gasperini: “dedicata a Bergamo” -

