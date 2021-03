Palermo, condannato a 16 anni e 8 mesi per associazione mafiosa l’ex collaboratore della deputata di Italia Viva Occhionero (Di martedì 30 marzo 2021) Antonello Nicosia, ex collaboratore della deputata Iv Giusy Occhionero e attivista radicale, è stato condannato con il rito abbreviato a 16 anni e 8 mesi per associazione mafiosa e falso. Per l’accusa, rappresentata dal pm di Palermo Gery Ferrara, avrebbe progettato estorsioni e omicidi insieme al boss di Sciacca Accursio Dimino, condannato a 20 anni, e si sarebbe introdotto nelle carceri per incontrare mafiosi detenuti grazie al suo ruolo di assistente parlamentare della deputata di Italia Viva Giusy Occhionero processata separatamente. I pubblici ministeri Francesca Dessì e Gery Ferrara avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Antonello Nicosia, exIv Giusye attivista radicale, è statocon il rito abbreviato a 16e 8pere falso. Per l’accusa, rappresentata dal pm diGery Ferrara, avrebbe progettato estorsioni e omicidi insieme al boss di Sciacca Accursio Dimino,a 20, e si sarebbe introdotto nelle carceri per incontrare mafiosi detenuti grazie al suo ruolo di assistente parlamentarediGiusyprocessata separatamente. I pubblici ministeri Francesca Dessì e Gery Ferrara avevano ...

Palermo, condannato a 16 anni e 8 mesi per associazione mafiosa l'ex collaboratore della deputata di… Il Fatto Quotidiano

