Pagliaro Cepa | “Sistema patronati discende da Costituzione”

(Di martedì 30 marzo 2021) “Compie 20 anni la legge 152 del 2001 che disciplina il ruolo dei. Quando qualcuno negli anni 2000 provò a cancellare l’attività deinel nostro Paese intervenne addirittura la Corte costituzionale con una sentenza in cui si diceva che il servizio svoltodall’articolo 38 della nostra, perché le nostre organizzazioni promotrici organizzano delle attività a sostegno dei propri iscritti e non”. Così, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Michele, presidente del Inca Cgil e presidente del raggruppamento(Acli, Inas, Inca e Ital). “Quindi – spiega – un aiuto concreto che va ai lavoratori che noi abbiamo portato avanti un questi anni, in tantissime forme in tutto il territorio nazionale e anche nel mondo. Il...

Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Michele, presidente del Inca Cgil e presidente del raggruppamento(Acli, Inas, Inca e Ital). "Quindi - spiega - un aiuto concreto che va ...Paisiello, 43 nella riunione dei quattro presidenti: Emiliano Manfredonia (Acli); Gigi Petteni (Inas); Michele(Inca) e Silvana Roseto (Ital Uil). 'In questa fase difficilissima per il ...Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "In venti anni sono cambiate alcune cose: ci sono attività che il patronato eroga in maniera del tutto gratuita. Il nostro sistema funziona ...Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Compie 20 anni la legge 152 del 2001 che disciplina il ruolo dei patronati. Quando qualcuno negli anni 2000 provò a cancellare l'attività dei patronati nel nos ...