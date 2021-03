Padania Acque: finanziamento di 134,5 milioni da pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Padania Acque ha sottoscritto un finanziamento da 134,5 milioni di euro con un pool di otto banche, coordinate da Intesa Sanpaolo che ha svolto il ruolo di finanziatore e Banca Agente. L’operazione è un fully amortizing loan, con scadenza a dicembre 2037, che non prevede il ricorso a garanzie da parte dei Soci. L’operazione finanziaria appena conclusa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona potrà così sostenere gli 80 milioni di euro di investimenti programmati fino al 2023 e i 500 milioni di euro complessivamente previsti sino al 2043 nel Piano Economico Finanziario, approvato a dicembre 2020 all’unanimità dall’Assemblea dei Soci. Il Piano di Padania ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –ha sottoscritto unda 134,5di euro con undi otto, coordinate dache ha svolto il ruolo di finanziatore e Banca Agente. L’operazione è un fully amortizing loan, con scadenza a dicembre 2037, che non prevede il ricorso a garanzie da parte dei Soci. L’operazione finanziaria appena conclusa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona potrà così sostenere gli 80di euro di investimenti programmati fino al 2023 e i 500di euro complessivamente previsti sino al 2043 nel Piano Economico Finanziario, approvato a dicembre 2020 all’unanimità dall’Assemblea dei Soci. Il Piano di...

