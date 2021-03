Oxfam ed Emergency: “Vaccinazioni troppo lente, varianti rischiano di vanificare sforzi. Condividere brevetti e tecnologie” (Di martedì 30 marzo 2021) E’ in programma per fine aprile il nuovo incontro dell’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization) che vedrà nuovamente contrapporsi i paesi che chiedono che i brevetti sui vaccini anti Covid vengano messi a disposizione di tutti per facilitarne la diffusione e gli stati che si oppongono a questa soluzione. Sostanzialmente da un lato ci sono una settantina di paesi, capitanati da India e Sud Africa, dall’altri tutti i paesi occidentali, più il Brasile che ospitano le grandi multinazionali del farmaco. La tesi di chi è contrario alla messa a disposizioni dei brevetti è che questo non garantirebbe sostanziali incrementi della produzione mentre verrebbero penalizzate aziende che hanno investito nella ricerca. E’ anche vero però che molte di queste ricerche sono state finanziate in larga parte da fondi pubblici e che quella che viviamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) E’ in programma per fine aprile il nuovo incontro dell’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization) che vedrà nuovamente contrapporsi i paesi che chiedono che isui vaccini anti Covid vengano messi a disposizione di tutti per facilitarne la diffusione e gli stati che si oppongono a questa soluzione. Sostanzialmente da un lato ci sono una settantina di paesi, capitanati da India e Sud Africa, dall’altri tutti i paesi occidentali, più il Brasile che ospitano le grandi multinazionali del farmaco. La tesi di chi è contrario alla messa a disposizioni deiè che questo non garantirebbe sostanziali incrementi della produzione mentre verrebbero penalizzate aziende che hanno investito nella ricerca. E’ anche vero però che molte di queste ricerche sono state finanziate in larga parte da fondi pubblici e che quella che viviamo ...

